Skandaliczna oprawa kibiców Legii. Komisji Ligi wkracza do akcji

Legia Warszawa ma za sobą pierwszy mecz w tym sezonie. Podopieczni Goncalo Feio podejmowali na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 Zagłębie Lubin . Choć gospodarze byli wyraźnymi faworytami, długo nie potrafili złamać defensywy przyjezdnych. I to pomimo tego, że ci od 52. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Michała Nalepy .

Choć sztab trenerski i zawodnicy chcieliby już zapewne zapomnieć o potyczce z "Miedziowymi" i pójść dalej, na razie nie jest to możliwe. Wszystko za sprawą warszawskich kibiców, którzy zaprezentowali kontrowersyjną oprawę . Napis "Refugees welcome" (pol.: witamy uchodźców) w towarzystwie wizerunków mężczyzn z kijem baseballowym i młotkiem, a także kobiety ze świńskim ryjem, wywołał dyskusję w całym kraju.

Legia Warszawa: Komisji Ligi zajmie się oprawą kibiców

W debatę zaangażowali się również politycy. - Jest to przekaz godny potępienia. Mówi wprost, że nie będziemy witać uchodźców, co jest wbrew zasadom polskiej gościnności. To jest nieakceptowalne - powiedziała na antenie Polsatu News wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.