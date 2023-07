Skandal w meczu Legii Warszawa. Piłkarz komentuje. "Po prostu dzicz"

Pierwszy mecz kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią Warszawa a Ordabasy Szymkent zakończył się wynikiem 2:2. Podopieczni Kosty Runjaicia walczyli o zwycięstwo do samego końca, wcześniej odrabiając dwubramkową stratę. Biorąc pod uwagę, że rewanż rozegrają u siebie, to właśnie oni są faworytami do awansu.