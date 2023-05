Skandal po finale Pucharu Polski. Błyskawiczna reakcja PZPN. "Jeszcze dziś"

Polski Związek Piłki Nożnej reaguje na skandaliczne sceny, do jakich doszło po finale Pucharu Polski, w którym Legia Warszawa pokonała po serii rzutów karnych Raków Częstochowa. Jak poinformował Sebastian Staszewski, w czwartek Komisja Dyscyplinarna ma wszcząć postępowanie w sprawie wydarzeń, do jakich doszło na murawie PGE Narodowego. Przedstawiciele obu klubów zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień.