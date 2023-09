Skandal jakich mało. Za coś takiego Josue wyleciał z boiska. Co za absurd

Do ogromnego skandalu doszło w meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a Legią Warszawa. W 42. minucie tego spotkania czerwoną kartką za faul na Alexandrosie Katranisie ukarany został Josue. Problem w tym, że to kapitan gości był w tej sytuacji faulowany. Mimo to arbiter podjął decyzję o wyrzuceniu z boiska Portugalczyka. Ten fatalny błąd od razu odbił się na drużynie Kosty Runjaicia, która chwilę później straciła bramkę.