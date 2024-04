Sensacyjny następca trenera Legii. Wyciekły szczegóły kontraktu Feio

Do jednej bramki / POLSAT GO

Do jednej bramki (odc. 121) Legia Warszawa rozczarowała Polaków. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Burza wokół zatrudnienia Feio

Krótki kontrakt dla Feio

Jak dowiedzieli się dziennikarze TVP Sport, Portugalczyk podpisał kontrakt tylko do końca sezonu 2024/2025. Runjaić cieszył się większym zaufaniem władz klubu, ale najwidoczniej uznano, że dla Feio to wystarczający czas, by potwierdzić, że nadaje się do prowadzenia klubu na tym poziomie i będzie, mówiąc kolokwialnie, trzymał ciśnienie związane z presją walki o mistrzostwo Polski.