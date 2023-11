Sensacyjna decyzja przed meczem Legii. Rzecznik klubu przerywa milczenie

Do rewanżowego meczu Legii Warszawa z holenderską drużyną dojdzie 14 grudnia. Stawką będą punkty w fazie grupowej Ligi Konferencji . Dla obu zespołów to ostatni występ w fazie zasadniczej rozgrywek.

Skąd obawy w obozie rywali? To oczywiście pokłosie skandalu, do jakiego doszło w październiku przed stadionem w Alkmaar. Piłkarze i oficjele Legii zostali wówczas zaatakowani przez policję i służby porządkowe. Dwóch piłkarzy warszawskiego klubu trafiło do aresztu. Przyczyny potężnej awantury nie zostały klarownie wyjaśnione do dzisiaj.