Sensacja w Ekstraklasie. Legia traci punkty z beniaminkiem

To był największy "domowy" mecz Puszczy w 100-letnij historii klubu. Co prawda odbył się na stadionie Cracovii, ale to właśnie przy Kałuży beniaminek rozgrywa swoje spotkania jako gospodarz. Na trybunach zasiadło 6,5 tys. widzów, co jest zdecydowanym rekordem klubu z Niepołomic.