Czwartkowe spotkanie Legia Warszawa - Zrinjski Mostar prowadził hiszpański sędzia Ricardo De Burgos Bengoetxea . Dla 37-letniego arbitra był to dopiero piąty mecz fazy grupowej europejskich pucharów w karierze. Spotkanie raczej nie będzie należało do jego udanych, gdyż w pierwszej połowie popełnił poważny błąd, dyktując rzut karny dla Legii Warszawa.

Legia Warszawa skorzystała na błędzie sędziów. Karny, którego być nie powinno

Do wspomnianej sytuacji doszło dokładnie w 29. minucie. Ernest Muci z bocznego sektora boiska zagrał prostopadłą piłkę do Patryka Kuna. Pomocnik Legii, aby dojść do futbolówki musiał wyprzedzić bocznego obrońcę Zrinjskiego Josipa Corluka. Legionistwa zrobił to i w momencie, gdy dotykał piłkę, upadł na murawę, sugerując że był faulowany. Hiszpański sędzia po chwili namysłu odgwizdał rzut karny, co nie spodobało się piłkarzom z Mostaru.

Patrząc na powtórki, trudno się jednak nie dziwić reakcji zawodników, gdyż była to sytuacja z gatunku tzw. padolino, czyli próby wymuszenia "jedenastki". Patryk Kun w momencie, gdy dobiegał do piłki, podkulił nogi i właściwie już upadając na murawę dotknął piłkę. Co prawda Josip Corluka trzymał rękę na plecach legionisty, lecz nie ma cienia wątpliwości, że było to bardzo delikatne i w żaden sposób nie mogło wpłynąć na to, co Kun zrobił z nogami.