Sądne dni dla Feio. Media: Legia ma już kandydata, to były trener z La Ligi

W Warszawie wciąż daleko do idealnej atmosfery po tym, gdy Legia nie najlepiej rozpoczęła sezon 2024/25 w PKO BP Ekstraklasie. Ostatnio coraz głośniej robi się w temacie zwolnienia Goncalo Feio. Choć jego zespół niedawno sensacyjnie pokonał Real Betis na otwarcie Ligi Konferencji, to nad trenerem rzekomo nadal znajdują się ciemne chmury. Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl w sobotę zdradził nazwisko potencjalnego następcy Portugalczyka. To szkoleniowiec z przeszłością w La Lidze 2.