Runjaic złożył ważną deklarację. Chodzi o polski futbol

Kiedy Kosta Runjaic pojawił się w sali konferencyjnej, zgromadzeni w niej dziennikarze przywitali szkoleniowca brawami. Były one wyrazem uznania dla tego, co Niemiec i jego podopieczni osiągnęli . Szkoleniowiec podziękował za miły gest, po czym opowiedział o meczu ze swojej perspektywy. - Postaram się być zwięzły po tej wyjątkowej walce. Przede wszystkim chcę pogratulować i podziękować drużynie za występ. To było świetne show, znakomite widowisko, a co najważniejsze - zakończone sukcesem. Wystąpimy w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy i jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, a także dumni. Cieszymy się również ze sposobu, w jaki dotarliśmy do tego miejsca jako drużyna. Wiemy, że uszczęśliwiliśmy wielu ludzi w Warszawie, ale i w całej Polsce. Będziemy chcieli godnie reprezentować polski futbol - zadeklarował szkoleniowiec wicemistrzów Polski.