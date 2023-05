Runjaic zapytany o bramkarza na finał. Odpowiedział jednym słowem

Legia Warszawa przeszła latem gruntowną przebudową. Dyrektor sportowy Jacek Zieliński dostał znacznie większy zakres kompetencji i mógł zacząć układać zespół według własnej koncepcji. Na stanowisku trenera został zatrudniony Kosta Runjaic, co klub ogłosił już w maju. Niemiec zapracował na świetną markę na polskim rynku, prowadząc przez 4,5 roku Pogoń Szczecin . Z "Portowcami" nie zdobył żadnego trofeum, ale znacznie rozwinął drużynę. Jego wkład został doceniony i Runjaic trafił do Legii.

Finał Pucharu Polski: Kto wystąpi w bramce Legii?

Na koniec 52-latek został zapytany, czy w związku z ważnością meczu zdecydował się na zmianę jakiejkolwiek rutyny związanej z przygotowaniami do rywalizacji. - Przed tak wielkim meczem piłkarzy nie trzeba dodatkowo motywować. Oni znają mnie, a ja znam ich. Chodzi o to, aby być raczej oszczędnym w słowach i wskazać te najważniejsze. Nie uznałem, że należy zmienić jakiekolwiek elementy naszej rutyny. Jesteśmy bardzo dobrym zespołem. Będziemy starali się zaprezentować najlepszą wersję samych siebie. Mamy wysoką jakość, co wielokrotnie już udowadnialiśmy. Myślę, że to nam wystarczy, aby zwyciężyć - powiedział trener.