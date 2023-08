Runjaic wypalił przed bitwą o LKE! „Nic mnie już nie zaskoczy”

Są zdolni grać na wysokiej intensywności i lubią posiadać piłkę. Często grają do przodu, stosują prostopadłe podania. Musimy być świadomi i zachować w naszej grze kompaktowość oraz uważać szczególnie na naszą postawę w defensywie. Jeśli otrzymają dużo miejsca, mają zawodników, którzy potrafią to wykorzystać i stworzyć zagrożenie. Ich gracze lubią poruszać się między liniami. Równowaga będzie bardzo istotna. Z niecierpliwością czekam na ten mecz, cieszę się, że jesteśmy w tej fazie i chcemy awansować do fazy grupowej. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by przed rewanżem być na uprzywilejowanej pozycji.

~ Kosta Runjaic