Runjaić: Rasizm? Mamy mocną mentalność. Ze Śląskiem wygramy sportowo

- Dowiedziałem się, co stało się w meczu Śląska z Sandecją dopiero dzisiaj - przyznał Runjaić. - Oglądałem to spotkanie do 90. minuty, ale później byłem tak zmęczony, że postanowiłem odpocząć i pójść spać. Nie chcę więc oceniać incydentu, którego nie widziałem. Myślę, że nie będzie to miało wpływu na nasz mecz. Mamy mocną mentalność. Śląsk chcemy pokonać sportowo na murawie - zapewnił niemiecki szkoleniowiec, w którego zespole występuje dwóch ciemnoskórych piłkarzy - Lindsay Rose i Makana Baku.