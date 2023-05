Runjaic porównał się do Trapattoniego. Tym wyjaśnił zarzut przeciwko sobie

Za nami sezon 2022/2023 w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Legia Warszawa, dla której była to kampania przejściowa, uplasowała się na drugim miejscu, a poza tym zdobyła na początku maja Puchar Polski. Kosta Runjaic zrobił więc to, czego od niego oczekiwano – postawił „Wojskowych” na nogi po fatalnym sezonie 2021/2022. – Ważne jest to, że czuję się komfortowo i że Legia chce dalej rozwijać projekt razem ze mną. Potem zobaczymy, co się stanie. To moja szczera opinia – powiedział Niemiec w wywiadzie dla „Kickera”.