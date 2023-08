Runjaic broni Legii po porażce. "Co można zarzucić?"

Tuż po wznowieniu gry w drugiej połowie gospodarze przejęli inicjatywę i wydawało się, że będą w stanie doprowadzić do wyrównania. Zamiast tego - stracili jednak kolejną bramkę. Niemiecki szkoleniowiec tłumaczył to zaangażowaniem całej drużyny w ofensywę. - Kiedy drużyna przegrywa i rzuca na szalę wszystko, aby wyrównać, naturalnym jest, że przeciwnik będzie miał więcej miejsca i okazji. Co można zarzucić drużynie, która miała 70% posiadania piłki, oddała 20 strzałów, w tym aż osiem w światło bramki? Mieliśmy mnóstwo sytuacji, ale byliśmy bardzo nieskuteczni. Efekt jest taki, jaki jest. Tak bywa w piłce i trzeba to przyjąć do wiadomości - stwierdził opiekun "Wojskowych".