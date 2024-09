Rozstał się z Legią, teraz zdradza kulisy z szatni. Szczere słowa o Feio

W stolicy naszego kraju wciąż trwa wielkie wyczekiwanie na kolejny tytuł dla Legii Warszawa . Stołeczna ekipa znajduje się w ścisłej czołówce PKO BP Ekstraklasy, ale w dwóch ostatnich sezonach piłkarze nie kończyli rozgrywek na pierwszym miejscu w tabeli. Brak spektakularnych sukcesów spowodował w końcu zmianę na ławce trenerskiej. Kostę Runjaica po prawie dwóch latach pracy zastąpił Goncalo Feio . Portugalczyk jak na razie nie podpadł aż tak bardzo kibicom oraz działaczom. "Wojskowi" zakwalifikowali się do Ligi Konferencji . W PKO BP Ekstraklasie drużyna zajmuje z kolei czwarte miejsce, ale to dopiero początek zmagań. W późniejszej fazie może zdarzyć się dosłownie wszystko.

Obecny szkoleniowiec Legii zwraca na siebie uwagę zwłaszcza swoim zachowaniem. Do legendy przeszły już obraźliwe gesty pokazywane duńskim fanom po jednym z meczów eliminacyjnych do europejskich pucharów. 34-latek często daje też "popis" na konferencjach prasowych. W związku z tym trener ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Na pewno miłośników futbolu ciekawi podejście Portugalczyka do piłkarzy. W szatni zazwyczaj nie ma kamer, więc jedyną szansą na poznanie Goncalo Feio od kulis byłaby wypowiedź jednego z zawodników.