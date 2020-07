- Chciałbym, żeby Legia wywalczyła mistrzostwo Polski już w sobotę. Nie przedłużajmy tego. Zespół powinien się wzmocnić i już teraz przygotowywać do pucharów, a nie w dalszym ciągu walczyć o mistrzostwo – mówi w rozmowie z Interią były napastnik Legii Warszawa i były reprezentant Polski Roman Kosecki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roman Kosecki dla Interii: Ekstraklasa rozwija się, ale piłkarze zarabiają za dużo. Wideo TV Interia

Ostatnia wysoka porażka Legii w półfinale Totolotek Pucharu Polski z Cracovią 0-3 nie zaskoczyła Roman Koseckiego.

Reklama

- Znam Michała Probierza i wiem jak potrafi nastawić zespół. Przygotował swoją drużynę do tego meczu zdecydowanie lepiej niż Aleksandar Vuković. Zobaczymy jak to będzie już w sobotę w lidze. Cracovia w dalszym ciągu walczy o puchary i na pewno łatwo nie będzie. Brakuje w Legii takich zawodników jak Niezgoda, Ljuboja, Radović, czy mój syn Jakub. Brakuje mi też takiej mieszanki rutyny z młodością. To zawsze wychodzi najlepiej - podkreśla Kosecki.

- Pamiętam czasy, gdy podobną sytuację miałem w Ursusie Warszawa lub w Legii, kiedy ja już byłem bardziej doświadczonym piłkarzem, a do ataku wchodził Wojciech Kowalczyk. Ważne, żeby Legia miała młodych, zdolnych zawodników, ale też doświadczonego napastnika. Jeśli chce się liczyć na arenie europejskiej, to w naszej lidze powinna zdobywać znacznie więcej bramek. Tego mi brakuje - martwi się były napastnik klubu ze stolicy.

Roman Kosecki podkreśla, że w pracy trenera Aleksandara Vukovicia dostrzega pewien długofalowy plan budowania zespołu. Jego następcą w przyszłości mógłby zostać Michał Probierz.

- Vuković doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że przed nim długa trenerska kariera. Uważam, że przedłużenie kontraktu to był dobry ruch władz klubu. Nie chcę za bardzo wybiegać w przyszłość, ale uważam, że mam prawo do własnego zdania, dlatego chcę powiedzieć, że kiedyś w przyszłości dobrym następcą Vukovicia byłby Michał Probierz. Być może jednak w przyszłości Probierz będzie chciał prowadzić naszą reprezentację - stwierdza Roman Kosecki.