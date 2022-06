Róbert Pich zostanie piłkarzem Legii Warszawa! Umowa na dwa lata

W poniedziałek potwierdziły się informacje Interii dotyczące możliwego transferu Róberta Picha do Legii Warszawa. Już tydzień temu pisaliśmy, że skrzydłowy Śląska Wrocław znalazł się na celowniku stołecznych oraz trenera Kosty Runjaicia. I że jest blisko zespołu z Łazienkowskiej.

Jak potwierdziliśmy, słowacki skrzydłowy, który był alternatywą dla Chorwata Aleksandara Čavricia, przechodzi już w Warszawie testy medyczne, po których podpisze umowę. Według naszych ustaleń, będzie to kontrakt obowiązujący przez dwa sezony.



Pich o podpis od Legii

Kibice Legii wciąż oczekują na letnie wzmocnienia. Jednym z nich miał być zapowiadany przez media transfer skrzydłowego Slovana Bratysława, Aleksandara Čavricia. Okazało się jednak, że Chorwat na ostatniej prostej odmówił polskiej drużynie (zostanie na Słowacji) i na Łazienkowską ostatecznie nie trafi.



Tego piłkarza zastąpi wiec Pich, który w ostatnim sezonie występował w Śląsku. Na taki ruch naciskał sam Runjaić, który zna 33-latka od wielu lat. I to nie tylko z Ekstraklasy. To właśnie Runjaić latem 2015 roku odpowiadał za sprowadzenie Picha do 1. FC Kaiserslautern. Teraz panowie spotkają się w jednym klubie po raz kolejny (wtedy ich wspólna przygoda była bardzo krótka).



Umowa Słowaka na dwa lata

W ostatnim sezonie Słowak zanotował 39 meczów, w których zdobył 11 bramek i jedną asystę. W Śląsku występował przez niemal całą profesjonalną karierę, z dwiema przerwami na występy w Kaiserslautern. Do Wrocławia trafił z MŠK Žiliny, z którą w 2012 roku zdobył mistrzostwo i Puchar Słowacji.



Z końcem czerwca Pichowi wygasa kontrakt z wrocławskim klubem, a więc lada moment będzie do wzięcia za darmo (a ten argument w przypadku tegorocznych zakupów Legii jest niezwykle istotny). Według naszych ustaleń podpisze ze stołecznymi dwuletni kontrakt. Zaraz po tym dołączy do drużyny, która niedługo wyjedzie na zgrupowaniu do austriackiego Fieberbrunn.