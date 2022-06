Róbert Pich zagra w Legii Warszawa? Negocjacje już trwają

Kibice Legii Warszawa wciąż oczekują na letnie wzmocnienia. Jednym z nich miał być zapowiadany przez media transfer skrzydłowego Aleksandara Čavricia. Okazało się jednak, że Chorwat na ostatniej prostej odmówił polskiej drużynie i na Łazienkowską nie trafi.

Według informacji Interii stołeczni rozmawiają już z innym skrzydłowym. Jak ustaliliśmy, możliwe, że Legię zasili niedługo Słowak Róbert Pich, który w ostatnim sezonie występował w Śląsku Wrocław.

Pich może zagrać w Legii

Według ustaleń Interii Legia jest poważnie zainteresowana sprowadzeniem na Łazienkowską piłkarza Śląska. Z końcem czerwca Pichowi wygasa kontrakt z wrocławskim klubem, a więc lada moment będzie do wzięcia za darmo (a ten argument w przypadku letnich zakupów Legii jest niezwykle istotny).

Jak słyszymy, na transfer 33-latka, który od jakiegoś czasu był alternatywą dla Čavricia, zdecydowany jest trener Kosta Runjaić, który zna piłkarza od wielu lat. I to nie tylko z Ekstraklasy. To właśnie Runjaić latem 2015 roku odpowiadał za sprowadzenie Picha do 1. FC Kaiserslautern. Teraz jest szansa, że panowie spotkają się w jednym klubie po raz kolejny.

W ostatnim sezonie Słowak zanotował 39 meczów, w których zdobył 11 bramek i jedną asystę. W Śląsku występował przez niemal całą profesjonalną karierę, z dwiema przerwami na występy w Kaiserslautern. Do Wrocławia trafił z MŠK Žiliny, z którą zdobył mistrzostwo oraz Puchar Słowacji.

Bratysława zamiast Warszawy

Rozmowy z Pichem może przyśpieszyć niedawne fiasko negocjacji z Čavriciem. Jak we wtorek poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, skrzydłowy ostatecznie nie zdecydował się na grę w Warszawie. A przecież wydawało się, że jest tego bardzo bliski - na transfer osobiście namawiał go Runjaić. Pod koniec ubiegłego tygodnia Čavrić zdecydował jednak, że wybierze ofertę przedłużenia kontraktu ze Slovanem Bratysława. W lidze słowackiej ma występować przez kolejne trzy lata.



Piłkarzem Legii ma natomiast zostać Dominik Hładun. Wychowanek Zagłębia Lubin, który właśnie opuścił "Miedziowych", ma trafić na Łazienkowską na zasadzie wolnego transferu. Jeżeli 26-letni golkiper przejdzie testy medyczne, jeszcze w tym tygodniu podpisze umowę.

Pod koniec maja nowym zawodnikiem warszawskiego zespołu został reprezentant Słowenii Blaž Kramer. 26-letni napastnik występował do tej pory w szwajcarskim FC Zürich.