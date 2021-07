Trener Czesław Michniewicz postanowił oszczędzić swoich najlepszych piłkarzy na środowy rewanż w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Florą Tallin. W ten sposób na ławce znaleźli się m.in. Filip Mladenović, Josip Juranović, Luquinhas, czy Tomasz Pekhart. W kadrze meczowej nie zmieścił się z kolei Mahir Emreli.



Przeciwko Wiśle Płock nie mógł też zagrać Bartosz Kapustka. Pomocnik Legii, podczas ekspresyjnej radości po bramce w meczu z Florą, uszkodził więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie. Klub poinformował, że piłkarz wróci do gry za ok. 8-9 miesięcy.



Piłkarze Legii wspierają swojego kolegę. Na rozgrzewkę przed dzisiejszym meczem wyszli w koszulkach z napisem "Kapi. Jesteśmy z Tobą!"



Kontuzjowany jest także Cezary Mistrza. Młody bramkarz rozbił nos w meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa. Dlatego dziś w bramce zagrał Kacper Tobiasz. Poza nim na boisku znaleźli się m.in. Kacper Skibicki, Maciej Rosołek, czy Jakub Kisiel. Z etatowych piłkarzy pierwszego składu, od początku, zagrał tylko Bartosz Slisz.





Wisła Płock grała ambitnie, ale Muci dał wygraną Legii

Jednak w tym eksperymentalnym składzie Legia bardzo dobrze sobie poradziła. Podopieczni Czesława Michniewicza potrzebowali chwili na zgranie, dlatego początek należał do Wisły Płock. Najlepszą sytuację, w 14. minucie, miał Patryk Tuszyński. Napastnik "Nafciarzy" uderzał głową z ostrego kąta. Piłka zmierzała w stronę dalszego słupka, ale z linii bramkowej futbolówkę wybił Maik Nawrocki.



Legia z każdą chwilą grała coraz lepiej i w 28. minucie objęła prowadzenie, po golu Ernesta Muciego. Albańczyk popisał się pięknym trafieniem z dystansu.



Po tym golu drużyna mistrza Polski kontrolowała grę. Jednak płocczanie zacięcie walczyli co najmniej o wyrównanie. W 50. minucie technicznie uderzał Mateusz Szwoch, ale piłka minimalnie minęła bramkę.



W 68. minucie Muci mógł strzelić drugiego gola. Był niepilnowany i nabiegał na piłkę zagraną z prawej strony, ale uderzył niecelnie.



W końcówce Legia drżała o wynik. Rywale naciskali. W 88. minucie ładnie uderzał Radosław Cielemięcki. Bez szans był Tobiasz, ale uratowała go poprzeczka.



Więcej szans Wisła już nie miała i musiała uznać wyższość rywali. Legia, mimo że grała rezerwowym składem, wygrała w miarę pewnie. Została liderem PKO Ekstraklasy i może skoncentrować się na międzynarodowej rywalizacji.



MP

1. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-07-24 20:00 | Stadion: Stadion Miejski Legii Warszawa im. Piłsudskiego 1 0 Legia Warszawa Wisła Płock Kamiński Zbozien Rzeźniczak Krivotsyuk Tomasik Szwoch Lagator Rasak Wolski Kocyła Tuszyński Tobiasz Abu Hanna Nawrocki Rose Skibicki Muci Kisiel Slisz Josué Lopes Rosołek SKŁADY Legia Warszawa Wisła Płock Kacper Tobiasz Krzysztof Kamiński 81′ 81′ Joël Abu Hanna Damian Zbozień 35′ 35′ Maik Nawrocki Jakub Rzeźniczak Lindsay Rose Anton Krivotsyuk 76′ 76′ Kacper Skibicki 31′ 31′ Piotr Tomasik 28′ 28′ 80′ 80′ Ernest Muci 65′ 65′ Mateusz Szwoch Jakub Kisiel 30′ 30′ 46′ 46′ Duszan Lagator 56′ 56′ Bartosz Slisz Damian Rasak Josué Filipe Soares Pesqueira 78′ 78′ Rafał Wolski Rafael Lopes 78′ 78′ Dawid Kocyła 80′ 80′ Maciej Rosołek 72′ 72′ Patryk Tuszyński REZERWOWI Mateusz Kochalski Bartłomiej Gradecki 56′ 56′ Josip Juranović Kristian Vallo 76′ 76′ 82′ 82′ Artur Jędrzejczyk Damian Michalski 81′ 81′ Filip Mladenović 46′ 46′ Dominik Furman Andre Renato Soares Martins Filip Lesniak 80′ 80′ Lima Linhares Lucas Luquinhas 72′ 72′ Damian Warchoł Kacper Kostorz 78′ 78′ Radosław Cielemęcki 80′ 80′ Tomasz Pekhart 78′ 78′ Luka Sušnjara Szymon Włodarczyk 65′ 65′ Marko Kolar