PZPN i Ekstraklasa S.A. wydały oświadczenie. Sprzeciw wobec aktów przemocy

Legia Warszawa

Nie milkną echa sprawy pobicia zawodników warszawskiej Legii przez grupę agresywnych pseudokibiców stołecznego zespołu. Specjalne oświadczenie wydały PZPN oraz Ekstraklasa S.A. - choć w tekście nie ma odniesień do konkretnych sytuacji, to raczej nie ulega wątpliwości, że jest to pokłosie ostatnich wydarzeń związanych z "Wojskowymi".

Zdjęcie PZPN / Adam Jankowski/REPORTER / East News