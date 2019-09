Legia Warszawa walczy z Puszczą Niepołomice w 1. rundzie Pucharu Polski. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aleksandar Vuković (Legia) przed meczem z Cracovią. Wideo TV Interia

Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.

Reklama

Jako pierwsi groźnie zaatakowali gospodarze, tak jakby chcieli pokazać, że zagrają bez respektu dla wicemistrzów Polski. Nie minęła jeszcze pierwsza minuta spotkania, gdy Bąk ładnie uciekł obrońcom, miał dobrą sytuację, ale jego strzał z kilkunastu metrów został zablokowany przez Wieteskę. Chwilę później uderzenie Kotwicy po rzucie rożnym przeszło obok bramki.



Legia odpowiedziała składną akcją, po której Nagy doszedł do piłki w polu karnym, ale też posłał ją obok słupka. Jeszcze lepszą okazję goście wypracowali w 9. minucie. Kante zaabsorbował kilku obrońców w polu karnym, ładnie podał do Praszelika - który miał trochę miejsca, bo defensywa się zagapiła - ale ten się pogubił i nieczysto trafił w piłkę. Był to jednak wyraźny sygnał, pokazujący, że Legia zaczyna przejmować wyraźniejszą kontrolę nad przebiegiem meczu.



Chociaż Puszcza nie zamierzała... odpuszczać, o czym najlepiej świadczy uderzenie Embalo po kwadransie gry. Napastnik gospodarzy próbował w ekwilibrystyczny sposób pokonać Cierzniaka, ale strzał był niecelny, a poza tym bramkarz dobrze asekurował piłkę.

Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa 0-0 - trwa I połowa

Puszcza: Górski - Bartków, Czarny, Stępień, Widejko - Bąk, Serafin, Stefanik, Tomalski, Kotwica - Embalo.

Legia: Cierzniak - Stolarski, Wieteska, Lewczuk, Rocha - Martins, Antolić - Novikovas, Praszelik, Nagy - Kante.



Puchar Polski - sprawdź szczegóły