Mecz Motor Lublin - Legia Warszawa to starcie aktualnie ósmej drużyny eWinner 2. Ligi z szesnastą ekipą PKO BP Ekstraklasy. Dla Motoru spotkanie to szansa na zaprezentowanie się z dobrej strony w potyczce z mocnym rywalem. Legia chce wywalczyć prawo do gry w Europie w przyszłym sezonie właśnie za sprawą triumfu w Pucharze Polski. Aktualni mistrzowie Polski w ekstraklasie spisują się poniżej oczekiwań i znajdują się w strefie spadkowej. Ekipa prowadzona przez Marka Gołębiewskiego wygrała tylko cztery spotkania na czternaście rozegranych meczów. Przed kilkoma dniami Legia Warszawa pokonała Jagiellonię Białystok 1-0, przerywając pasmo siedmiu porażek z rzędu.

Motor - Legia w Polsat Sport Extra i Polsat Box Go

Występujący na trzecim poziomie rozgrywkom Motor, to ekipa prowadzona przez byłego zawodnika Legii - Marka Saganowskiego. - Każdy kto interesuje się piłką wie, jaka sytuacja jest w Legii Warszawa - powiedział Interii Marek Saganowski. - To nie jest jednak mój problem, to nie jest moja rola, żeby to analizować. Ja jestem w tej chwili w Motorze i muszę się skupić na tym co u mnie nie działa. Mamy przygotowany plan na ten mecz. Wiemy jak będziemy chcieli zagrać. Próbujemy znaleźć słabe punkty w defensywie Legii. Dokładnie analizujemy te potyczki, które Legia przegrywała, ale pamiętamy też o meczach, kiedy grała dobrze. Czy będę się czuł komfortowo jeśli Legia odpadnie i straci przez to szanse na udział w europejskich pucharach w przyszłym sezonie? Ja jestem teraz trenerem Motoru i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać. Trzeba to oddzielić. Dzisiaj pracuję w Lublinie i będę robił wszystko, żeby ten mecz wygrać. Na pewno sentyment do Legii zostanie na zawsze, bo wiele temu klubowi zawdzięczam. Przeżyłem w nim piękne chwile. Jako profesjonalista, zawsze to powtarzałem, pewne sentymenty trzeba odłożyć jednak na bok - powiedział Marek Saganowski.

Motor Lublin do meczu 1/8 finału PP z Legią przystąpi po dwóch ligowych remisach z rzędu. W minionej kolejce podopieczni Saganowskiego zremisowali bezbramkowo na wyjeździe z chorzowskim Ruchem. Ekipa z województwa lubelskiego zgromadziła w obecnym sezonie 27 punktów i do prowadzącej Stali Rzeszów traci 18 "oczek". Motor Lublin przygodę z tegoroczną edycją Pucharu Polski rozpoczął od meczu 1/32 rozgrywek, w którym pokonał Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0. W kolejnej rundzie lublinianie ograli na wyjeździe Pogoń Siedlce aż 5-0.

Motor - Legia. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Motor Lublin - Legia Warszawa w ramach 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski w środę o godz. 20. Transmisja meczu Motor - Legia w tv na kanale Polsat Sport Extra. Będzie również online live stream w Internecie na Polsat Box Go.

Krystian Kocerba