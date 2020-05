Miedź Legnica mierzy się z Legią Warszawa w ćwierćfinale Pucharu Polski. Kto zdoła awansować do kolejnej rundy? Śledź przebieg spotkania z Interią!

Relacja na żywo z meczu Miedź Legnica - Legia Warszawa

Polscy fani czekali na to przeszło dwa miesiące! Polskie kluby w końcu wracają do gry po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Od razu czeka nas mecz niezwykle istotny, bo decydujący o losach awansu do półfinału Pucharu Polski.

Faworytem tego spotkania jest Legia, lecz nie oznacza to, że gospodarze nie mogą sprawić niespodzianki.

