Nareszcie! Futbol w Polsce wraca do gry, na pierwszy ogień pójdą Miedź Legnica i Legia Warszawa w ćwierćfinale Pucharu Polski. I choć nie będzie to powrót wymarzony, bo daleki od tego do czego się przyzwyczailiśmy, to powinniśmy się jednak cieszyć. Jak mówi stare powiedzenie, "jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma". Początek meczu o 20.10. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja minuta po minucie w Interii.

Na stadionie pierwszoligowca, przy pustych trybunach, zespół z Dolnego Śląska podejmie w ćwierćfinale Totolotek Pucharu Polski lidera Ekstraklasy. W obydwu klubach zapowiadają, że znają swoją wartość, większa presja z pewnością ciąży na Legii, w której nie brakuje problemów zdrowotnych.

Największy to obsada bramki. Podczas zgrupowania w Warce kontuzji nabawił się Radosław Majecki i do Legnicy nie pojechał. Warto dodać, że jego okres wypożyczenia z AS Monaco, do którego został sprzedany w styczniu, kończy się z ostatnim dniem czerwca i w dalszym ciągu nie wiadomo, czy w lipcu, gdy walka o mistrzostwo Polski wkroczy w decydującą fazę, będzie jeszcze bronił barw Legii.

Prawdopodobnie Majecki powinien być już do dyspozycji trenera Aleksandara Vukovicia w sobotę podczas wyjazdowego meczu na szczycie Ekstraklasy z Lechem Poznań.

Dziś w bramce Legii, także z powodu kontuzji nie pojawi się też występujący do tej pory w meczach pucharowych w pierwszym składzie Radosław Cierzniak. W tej sytuacji szanse debiutu otrzyma niespełna 22 letni Wojciech Muzyk.

- Mam nadzieję, że przed meczem nie przytrafi się jeszcze jakieś nieszczęście i Wojciech Muzyk zagra od pierwszej minuty. Nasza sytuacja kadrowa nie jest idealna, nie skorzystamy ani z Cierzniaka, ani Majeckiego, nie zagrają też Arvydas Novikovas i Maciej Rosołek. To dwie najświeższe kontuzje, wyłączają ich z gry na trzy, cztery tygodnie. Po drobnym urazie wrócił do treningów Luis Rocha - mówił na przedmeczowej konferencji Aleksandar Vuković.