Lepszego uświetnienia górniczego święta nie mogli sobie wymarzyć piłkarscy kibice z Łęcznej, bo w przeddzień Barbórki na mecz z Górnikiem w 1/8 finału Pucharu Polski przyjedzie Legia Warszawa, najbardziej utytułowana drużyna tych rozgrywek.

Legioniści zawsze ściągają na trybuny liczne rzesze sympatyków futbolu. Tak też było na Lubelszczyznę, gdy zespoły Motoru Lublin czy Górnika występowały w ekstraklasie. Tylko na jednym z sześciu ligowych spotkań ze stołeczną ekipą w Łęcznej nie było kompletu widzów, a ostatni mecz, który w roli gospodarza górnicy rozgrywali z warszawskim klubem na Arenie Lublin zgromadził 9248 kibiców.

Spodziewać się zatem trzeba, że znów wypełnią się trybuny, bo do poniedziałkowego południa rozprowadzono ponad pięć tysięcy biletów, a wszystkich miejsc na obiekcie w Łęcznej jest 7200.

- Jesteśmy przygotowani na rekordową w tym roku frekwencję i bilety cały czas się sprzedają. Zawodnikom, którzy w sobotę rozegrali ostatni w tym roku mecz, który dał pozycję wicelidera drugiej ligi, staraliśmy się stworzyć możliwie najlepsze warunki, by mogli przygotować się do wtorkowej konfrontacji z renomowaną Legią. Dla wielu młodszych graczy będzie to piłkarska przygoda i doświadczenie, które zapewne będzie procentować w przyszłości. Mamy świadomość, że zdecydowanym faworytem są legioniści, ale w sporcie, zwłaszcza w rozgrywkach pucharowych, zdarzają się sensacyjne rozstrzygnięcia. Dlatego bez obciążeń przystąpimy do tego spotkania - przyznał prezes klubu Piotr Sadczuk.

Jak dodał, dobra postawa w meczu z tak renomowanym rywalem byłaby pięknym zwieńczeniem jubileuszu 40-lecia Górnika i ociepliłaby wizerunek klubu.

Trener Kamil Kiereś może czuć satysfakcję, bo zakładane tej jesieni cele osiągnął.

- Przed zimową przerwą praktycznie osiągnęliśmy to, co było w naszych planach - w drugiej lidze, gdzie jest kilka mocnych zespołów, zajmujemy drugie miejsce, a w święto naszego głównego sponsora rozegramy mecz z jedną z najlepszych drużyn w kraju. Poważnie podeszliśmy do Pucharu Polski i po przejściu dwóch rund marzyliśmy o wylosowaniu renomowanego przeciwnika, co stało się rzeczywistością - wspomniał szkoleniowiec.

Wspomniał, że do piątku przygotowania były podporządkowane sobotniemu spotkaniu ligowemu z Górnikiem Polkowice (2-1), ale od niedzieli zespół pracuje nad taktyką na wtorkowy wieczór.

- Wiadomo, że nie jesteśmy faworytem, ale puchary się rządzą swoimi prawami i do tego meczu przystąpimy w optymalnym składzie. Skoro w silnej obsadzie dobrze radzimy sobie w drugiej lidze, to znaczy, że jakimś potencjałem dysponujemy i zechcemy się pokazać z jak najlepszej strony - dodał Kiereś.

Ponieważ Górnik zaliczył siedem sezonów w ekstraklasie, to w ligowych rozgrywkach 14-krotnie już spotkał się z Legią. Odniósł cztery zwycięstwa, trzy razy zremisował i doznał siedmiu porażek. W Łęcznej gospodarze wygrali tylko raz (3-1), niemal dokładnie pięć lat temu, bo 14 grudnia 2014 roku. Poza tym dwukrotnie pokonali legionistów na ich terenie 2-0, a ostatnie zwycięstwo (1-0) odnieśli na Arenie Lublin w sezonie 2016/17, po którym pożegnali się z ekstraklasą.

W Pucharze Polski te dwa zespoły los połączył już przed czterema laty. Wtedy w 1/16 finału na boisku Górnika lepsza była Legia (2-0), zdobywając później główne trofeum.

Natomiast w sezonie 2006/07 w ówczesnym Pucharze Ekstraklasy łęcznianie wyeliminowali stołeczną ekipą w ćwierćfinale po remisie 2-2 u siebie i wygranej w Warszawie 2-0.

Największym dotychczas sukcesem drużyny z Lubelszczyzny w Pucharze Polski było dotarcie do ćwierćfinału w sezonie 2000/01, kiedy Górnik występował na zapleczu ekstraklasy. Po kolejnych wygranych z Czuwajem w Przemyślu 5-0, Jagiellonią w Białymstoku 3-0, ekstraklasową Wisłą Kraków 2-1 i Ceramiką Opoczno 4-1, w ćwierćfinale dwukrotnie uległ późniejszym finalistom, imiennikom z Zabrza 0-2 i 1-2.

W obecnej edycji pucharowej w drodze do 1/8 finału Legia wygrywała 2-0 z Puszczą w Niepołomicach i 3-2 z Widzewem w Łodzi, natomiast Górnik pokonał 3-1 Gryfa w Słupsku i 2-0 Rekord w Bielsku-Białej.

Mecz 1/8 finału PP rozpocznie się w Łęcznej we wtorek o godz. 20.45.

Autor: Andrzej Szwabe

