W najciekawszym piątkowym spotkaniu 1. rundy Pucharu Polski GKS Bełchatów mierzy się z Legią Warszawa. Czy ekipa z Ekstraklasy potwierdzi swoją wyższość i wygra z niżej notowanym rywalem? Dołącz do relacji z meczu i śledź jego przebieg z Interią!

Wszystkie logiczne argumenty wskazują, że Legia Warszawa powinna bez większych problemów rozprawić się z GKS-em Bełchatów. Stołeczna ekipa sięgnęła w poprzednim sezonie po mistrzostwo kraju i dokonuje bardzo dobrych transferów.



Gospodarze stracili natomiast jednych z kluczowych graczy w obecnym okienku i z drużyną pożegnali się Emile Thiakane i Bartosz Biel. GKS rzutem na taśmę wywalczył również utrzymanie w 1. lidze.



Od pierwszej minuty w bramce Legii pojawił się Artur Boruc.



Piłkarze z Warszawy bardzo szybko zyskali optyczną przewagę, jednak strzały Filipa Mladenovicia i Tomasza Pekharta nie zagroziły bramce gospodarzy. Legia przeważała i w końcu udało jej się dopiąć swego.



W 12. minucie Arkadiusz Najemski stracił piłkę przed własnym polem karnym. Futbolówka trafiła do Pekharta, który wślizgiem trącił ją w kierunku bramki. Tam najlepiej odnalazł się Maciej Rosołek i dopełnił formalności.

Obraz gry nie zmieniał się. Bardzo aktywni gracze Legii dążyli do zdobycia kolejnego gola, głównie próbując swoich sił po akacjach w bocznej strefie boiska. W 29. minucie po jednej ze wrzutek strzał głową oddał Pekhart.



Napastnik nie zdołał jednak skierować futbolówki do bramki i ostatecznie trafiła ona do Luquinhasa. Brazylijczyk bardzo mądrze wystawił ją Rosołkowi, a ten pewnie wpakował piłkę do siatki.



Gospodarze nie zamierzali się jednak dać całkowicie zepchnąć do defensywy. Kilka chwil później w polu karnym Legii mocno się zakotłowało, co wykorzystał Damian Hilbrycht. Zawodnik z Bełchatowa huknął z powietrza i po chwili mógł świętować zdobycie gola.



GKS Bełchatów - Legia Warszawa 1-2, trwa I połowa

Polska - Puchar Polski

2020-08-14 20:30 | Stadion: Stadion GKS-u GKS Bełchatów Legia Warszawa 1 2 DO PRZERWY - M. Rosołek 12',28'