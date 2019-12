- W zespole jest pełna koncentracja, wszyscy wiedzą, że za darmo nic nie dostaniemy - przyznał trener piłkarzy Legii Warszawa Aleksandar Vuković na konferencji przed wtorkowym meczem w Łęcznej z Górnikiem w 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Aleksandar Vuković: Za darmo niczego nie dostaniemy. Wideo TV Interia

W poprzedniej rundzie legioniści, najbardziej utytułowany zespół pucharowych rozgrywek z 19 triumfami w dorobku, wyeliminował innego drugoligowca - Widzew Łódź, wygrywając 3-2.

Reklama

- Górnik Łęczna to ten sam poziom rozgrywek co Widzew, zajmuje niemalże identyczną pozycję w tabeli. To też podobny zespół do łodzian, mający kilku obrońców, których kojarzę z ekstraklasy i niezłych młodych zawodników na skrzydłach oraz w ataku. Musimy być maksymalnie skoncentrowani. Aby awansować, trzeba wykazać się zaangażowaniem - powiedział Vuković.

Przed miesiącem w Łodzi legioniści zagrają praktycznie w podstawowym, optymalnym składzie. Pytany o tę kwestię, szkoleniowiec odparł, że jakieś zmiany zapewne nastąpią, ale wielu roszad nie przewiduje.

- Dzisiaj mamy jeszcze trening, po nim będzie wiadomo, w jakiej rzeczywiście dyspozycji zdrowotnej są zawodnicy. Mogę tylko potwierdzić, że we wtorek w bramce wystąpi Radosław Cierzniak, natomiast nie skorzystam z Igora Lewczuka. No i pojedzie z nami Maciek Rosołek - powiedział szkoleniowiec.

Jak wskazał, atutem Legii będzie na pewno doświadczenie, ale musi do tego dojść pełna koncentracja.

- Nie można dopuścić do takiej sytuacji, jaka miała miejsce na Widzewie. Trochę jej tam wtedy zabrakło i sytuacja się skomplikowała. Wszystko zakończyło się dobrze, ale trzeba uważać - dodał Vuković.

Wówczas jego drużyna prowadziła już 2-0, ale łodzianie wyrównali na 2-2. W końcówce goście rozstrzygnęli jednak spotkanie na swoją korzyść.

Trener potwierdził też, że Arvydas Novikovas przejdzie zabieg ablacji serca. Zawodnik podczas ostatniego meczu z Koroną Kielce musiał opuścić boisko z powodu częstoskurczu nadkomorowego. Obecny epizod związany jest z problemami zdrowotnymi, których doświadczył jeszcze jako zawodnik VfL Bochum. Litwin będzie operowany w najbliższych dniach, a zabieg przeprowadzi prof. Jakub Baran. Piłkarz powróci do treningów z zespołem na początku przyszłego roku.

- On ma nasze pełne wsparcie, mamy nadzieję, że po zabiegu szybko wróci do zdrowia. Lepiej z takimi problemami nie ryzykować, mogą być bardzo groźne - dodał szkoleniowiec.

W obecnej edycji pucharowej w drodze do 1/8 finału Legia wygrała z Puszczą w Niepołomicach 2-0 i z Widzewem w Łodzi 3-2, natomiast Górnik pokonał Gryfa w Słupsku 3-1 i Rekord w Bielsku Białej 2-0.

Mecz 1/8 finału PP rozpocznie się w Łęcznej we wtorek o godz. 20.45.



Puchar Polski - drabinka. Sprawdź!