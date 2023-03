Przyjaciele z trybun i boiska. To dopiero trzeci taki mecz

Rywal dobrze rozpracowany

- Po Radomiaku możemy spodziewać się tego samego co po innych drużynach, z którymi się mierzymy. Pewnie będą grali powyżej swoich normalnych możliwości, o ile do tego dopuścimy. Są obecnie w środku tabeli, na bezpiecznej lokacie - mówi przed meczem z Radomiakiem Radom trener Legii, Kosta Runjaić.

- Radomiak dysponuje kilkoma indywidualnościami, więc też ma jakość. Ich sposób gry to koncentracja na kontratakach, poza tym dużo zagrywają dośrodkowań w szesnastkę i szukają wysokiego napastnika. Remedium na to jest popracowanie nad posiadaniem piłki, bo dzięki temu będą stwarzali mniej sytuacji. Są elementy do poprawy w odniesieniu do potyczki ze Stalą Mielec. Mam na myśli kwestię posiadania piłki, bo to, co zaprezentowaliśmy w drugiej połowie, nie było wystarczające. Liczymy także na większe zdecydowanie i więcej krótkich podań między zawodnikami - zapowiedział Runjaić.