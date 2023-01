Próba generalna Legii na remis. Carlitos odzyskał skuteczność

Miało to zachęcić kibiców do przyjść na Łazienkowską w styczniowy, piątkowy wieczór. I pewnie by zachęciło, gdyby nie fakt, że dwa dni przed meczem sztab medyczny wydał rekomendację, żeby piłkarze jednak zbyt blisko do kibiców nie podchodzili. Powodem takiego komunikatu był panujący w Warszawie wirus grypy i chęć zmniejszenia ryzyka infekcji u zawodników tuż przed startem rundy wiosennej.