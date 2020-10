Jak dowiedziała się Interia Michał Karbownik został piłkarzem Brighton & Hove Albion. Do końca sezonu piłkarz będzie wypożyczony do Legii Warszawa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Czesław Michniewicz: To będzie mecz drużyn o podobnym potencjale. Wideo INTERIA.TV

Anglicy zapłacili za Polaka ok. 5-6 mln euro. Piłkarz do końca sezonu będzie wypożyczony do Legii.



Talent Karbownika objawił się w poprzednim sezonie. Zagrał w 28 ligowych meczach i miał siedem asyst.



W obecnych rozgrywkach wystąpił w trzech spotkaniach PKO Ekstraklasy. Cztery razy grał też w eliminacjach europejskich pucharów i raz w Pucharze Polski.



Do Brighton na podobnych zasadach przeszedł też Jakub Moder. Lech Poznań dostał za niego 11 mln euro z bonusami. Jest to rekord Ekstraklasy.



Obaj piłkarze testy medyczne przechodzili w Niemczech i dołączą do kolegów z reprezentacji.



MP