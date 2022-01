Prawnik reprezentanta Azerbejdżanu wycofuje się z najbardziej kontrowersyjnych stwierdzeń, które padły w wywiadzie dla report.az, czyli sugestii, że to Legia mogła stać za napadem kibiców na autokar lub stoją za tym Ormianie.





Wywiad za aprobatą i zachętą klienta

"Chciałbym wyjaśnić nieporozumienia i niejasności związane z moją niedawną działalnością medialną jako prawnika pana Mahira Emrelego. Udzieliłem wywiadu, za aprobatą i zachętą mojego klienta, azerskim i polskim kanałom medialnym. Miało to miejsce w dniach 12-13 stycznia 2022 r. Tematem rozmowy była sprawa aktualnego sporu pomiędzy klubem Legia Warszawa a panem Mahirem Emrelim, w szczególności incydent jaki miał miejsce 12 grudnia 2021 r. w drodze z Płocka do ośrodka treningowego pod Warszawą.

Nigdy nie chciałem dać podstaw do tego, że do incydentu z kibicami w autokarze doszło pod kontrolą lub z winy klubu Legia Warszawa. Nie ma na to żadnych dowodów. Nigdy nie oskarżałem też Polaków ani klubu Legia Warszawa o rasizm czy współpracę z przestępcami na co wpływ mieli mieć obywatele ormiańscy.



Niestety moje słowa w tym wywiadzie zostały żle przedstawione, zniekształcone przez media, co powoduje nieporozumienia i negatywne skojarzenia. Mając polskich przyjaciół i a także klientów, czuję się w obowiązku podać społeczeństwu prawidłowe informacje i wyjaśnić nieporozumienie".

Z poważaniem Anil Dincer / Adwokat