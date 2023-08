Poważne problemy trenera Legii. Potrzebował zastępstwa tuż po meczu

Przystępując do meczu z Koroną Kielce piłkarze Legii Warszawa mieli jeszcze prawdopodobnie w głowie (a po części pewnie i "w nogach") szalony, lecz przede wszystkim zwycięski mecz z Austrią Wiedeń , który otworzył stołecznej ekipie bramy do IV rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. W niej podopieczni trenera Kosty Runjaicia powalczą o awans do fazy grupowej z duńską ekipą Midtjylland.