Porażki do zera z Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin, remis z Górnikiem Zabrze po grze pozostawiającej wiele do życzenia. Nie jest to udany okres dla Legii Warszawa. Stołeczny klub wpadł w kryzys, a jak to w polskich realiach bywa, zaraz pojawiły się pogłoski o niepewnej przyszłości szkoleniowca. Kamyczek do ogródka dołożył jednak sam Goncalo Feio.