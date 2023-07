Potwierdziły się spekulacje. "Tajemnicza" absencja w kadrze Legii wyjaśniona

Legia robi interes. Maik Nawrocki drugim najwyższym transferem w historii klubu

Legia ma otrzymać za młodego piłkarza kwotę rzędu 5-6 mln euro (plus 20 proc. z kolejnej transakcji gotówkowej). Na tę chwilę będzie to drugi najwyższy transfer w historii stołecznego klubu. Droższy był jedynie Radosław Majecki sprzedany do AS Monaco za 7 mln euro.