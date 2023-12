Takie wydarzenia już nigdy nie powinny mieć miejsca w cywilizowanych społeczeństwach, niestety po raz kolejny doszło do skandalicznych scen, co gorsza z udziałem kibiców polskiego klubu. Tło sprawy jest jednak złożone, bo chodzi też o to, jak rozwijała się sprawa z przyzwoleniem fanom Legii na obejrzenie meczu 5. kolejki Ligi Konferencji z Aston Villą z wysokości trybun w Birmingham.