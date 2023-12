W czwartek Legia Warszawa zmierzyła się w Birmingham z Aston Villą w meczu fazy grupowej Ligi Konferencji . "Wojskowi" stracili bramkę już w czwartej minucie, gdy prowadzenie zapewnił gospodarzom Moussa Diaby. Kilkanaście minut później do wyrównania doprowadził przepięknym strzałem Ernest Muci. Niestety jednak - ostatni głos należał do ekipy z Premier League. Gola na wagę zwycięstwa strzelił już w drugiej połowie Hiszpan Alex Moreno. Ostatecznie Legia Warszawa przegrała więc 1:2 , lecz przed ostatnią serią gier wciąż ma szansę na awans do fazy pucharowej i wszystko w swoich rękach.

Aston Villa - Legia Warszawa. Angielska policja wydała komunikat, zatrzymano ponad 30 osób