Polak gra w Norwegii i przestrzega Legię. Tego muszą się wystrzegać

Grałeś w III i IV lidze norweskiej, natomiast wiem, że podczas pobytu w Norwegii śledziłeś też to, co działo się w tamtejszej najwyższej klasie rozgrywkowej.

- Tak, miałem norweską telewizję, więc kiedy tylko czas na to pozwalał, oglądałem mecze. Jestem na bieżąco, mam pojęcie o tamtejszej lidze. Natomiast co ciekawe , większość Norwegów ogląda Premier League , a nie krajowe rozgrywki . Łatwiej znaleźć kibiców Manchesteru United , Liverpoolu czy Newcastle niż Bodo albo Molde.

- Kiedy graliśmy w III lidze, mieliśmy w swojej grupie rezerwy Molde. Piękny stadion, cudownie położony, Legia będzie miała przyjemny wyjazd. Przechodząc natomiast do wątków czysto sportowych: drużyna nie jest w najwyższej formie, poprzedni sezon zakończyła na piątym miejscu, a pamiętajmy, że dwa lata temu byli mistrzami. Do europejskich rozgrywek zakwalifikowali się tylko dzięki zdobyciu Pucharu Norwegii.

- Myślę, że nie. Murawa - oczywiście sztuczna - jest zadbana, stadion, jak już wspomniałem, bardzo ładny. Nie powinno być też zbyt dużych podmuchów wiatru, bo boisko jest z każdej strony osłonięte. Piłkarze Legii będą tylko musieli przyzwyczaić się do syntetycznej trawy, na której - wiadomo - piłka szybciej chodzi, a do tego będzie pewnie wilgotno, co jeszcze dodaje poślizgu futbolówce. "Wojskowi" mają jednak na tyle dobrych technicznie piłkarzy, że powinni sobie oni z tym dać radę.

- Raczej nie, to naprawdę kolektyw. Nawet patrząc na suche statystyki, trudno dostrzec tam kogoś, kto robiłby różnicę. Nie mają na przykład jednego superstrzelca, na którym opieraliby atak. To, co może jeszcze przemawiać na korzyść Legii, to fakt, że w Norwegii gra się systemem wiosna-jesień, więc Molde jest pozbawione rytmu meczowego. Liga rozpocznie się tam dopiero w kwietniu, więc spotkanie z polskim klubem wypada pośrodku przerwy zimowej.