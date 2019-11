Lider PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa zagra w sobotę w meczu na szczycie 16. kolejki z trzecią drużyną tabeli Pogonią Szczecin. W lipcu legioniści niespodziewanie przegrali na Łazienkowskiej. Ale od tego czasu wiele się zmieniło.

Legia przechodziła kolejne metamorfozy. Raz grała w kratkę, potem popadła w marazm, ale ostatnio znów jest na fali - wygrała cztery kolejne ligowe spotkania, została liderem. Latem trener Aleksandar Vuković nie był pewien utrzymania stanowiska. Brak awansu do fazy grupowej Ligi Europy i ligowe wpadki - takie jak porażka z Pogonią - miały podważyć jego pozycję.

Ale Serb obronił się wynikami i efektownymi zwycięstwami. Jest dziś najdłużej pracującym trenerem za kadencji obecnego właściciela klubu Dariusza Mioduskiego. - Nie jest wielką sztuką przetrwać dłużej niż inni. To jest moja odpowiedź - skomentował ten fakt Vuković.

Nie traktujemy tego meczu jak rewanżu

Cały czas trener Legii trzyma rękę na pulsie. Sytuacja w tabeli nie jest tak dobra jakby się wydawało. Legia ma tylko punkt przewagi nad Piastem Gliwice i Pogonią. - Musimy się skupić na najważniejszym meczu na tę chwilę, bo tabela nie zależy od nas. Piast wygrywa, Pogoń wygrywa, inne zespoły wygrywają. Naszym celem jest profesjonalne przygotowanie się do każdego meczu. To jedyna droga. A o co walczymy, tego nie muszę powtarzać - powiedział trener lidera.

Dla Legii sobotni mecz będzie pierwszym poważnym sprawdzianem od czasu rozegranego przed miesiącem spotkania z Lechem Poznań. Od tego meczu warszawska drużyna wszystko wygrywa, na ogół efektownie i pewnie, ale rywalami nie były zespoły tej klasy co Pogoń. - To dobrze grająca drużyna. Ma trenera (Kosta Runjaić - przyp. ok), a nie da się tego powiedzieć o wielu zagranicznych trenerach pracujących w polskiej lidze, który wniósł jakość i coś dał Pogoni. Dziś jest to dobrze funkcjonujący zespół - komplementował najbliższego rywala Vuković.

Najlepiej o tym świadczą wyniki. Jeszcze niedawno to Pogoń była liderem, jest dziś na trzecim miejscu, no i wygrała na otwarcie sezonu ligowego z Legią. - Nie podchodzimy do tego meczu jak do rewanżu. Przegraliśmy, ale my traktujemy mecz jako możliwość pokazania się z najlepszej strony. Z meczu na mecz staramy się być coraz lepsi. Przynajmniej staramy się tak robić - tłumaczył serbski szkoleniowiec.

Szybko przejść na tryb Legia

Przed meczem trener Legii ma trochę problemów. - Sytuacja jest specyficzna. Jesteśmy chyba jedynym takim zespołem, który jest w sytuacji, że dziś ma jedyny w tym tygodniu trening z "jedenastką", która wyjdzie na mecz w Szczecinie. Zawodnicy wrócili dopiero ze zgrupowań reprezentacyjnych. Niektórzy grali swoje mecze po 90 minut, inni krócej. Musieli się zregenerować, a trzeba też popracować nad taktyką na Pogoń. Nie ma co jednak nad tym płakać, tylko wyciągnąć maksimum możliwości z tej sytuacji, przecież pracujemy ze sobą od długiego czasu. Liczę, że tacy zawodnicy jak "Jędza" (Artur Jędrzejczyk), Marko Vesović, Karbownik szybko przejdą na tryb Legia i dadzą drużynie dodatkową jakość w meczu w Szczecinie - powiedział Vuković. - Ale pozytywne jest też to, że nie zagraliśmy meczu ligowego dzięki temu niektórzy z zawodników, chociażby Antolić, mogą być dziś brani pod uwagę - dodał.

Olgierd Kwiatkowski

