Z informacji, do jakich dotarł portal sportowefakty.pl wynika, że to właśnie azerski napastnik, zaatakowany przez bandytów w autokarze, ma być prekursorem działań, zmierzających do rozwiązania kontraktu z Legią.



Emreli miał już wykonać pierwszy ruch, czyli skontaktować się z prawnikami. Czy jego śladem pójdą kolejni zawodnicy Legii?



Emreli rozwiąże kontrakt? Ciemne chmury nad Legią

Interia informowała wczoraj o skandalu, który wydarzył się w autokarze, na wjeździe do Legia Training Center. Grupa bandytów w kominiarkach wbiegła do autokaru, naruszając nietykalność cielesną kilku piłkarzy. Ucierpieć miało co najmniej pięciu zawodników, a wśród nich właśnie Emreli, Luquinhas i Rafael Lopes. Kilku zawodników po zajściu udało się do szpitala opatrzeć obrażenia i na obdukcję.



Nic dziwnego, że piłkarze są w szoku. Ich fatalna forma sportowa to jedno, ale nic nie usprawiedliwia tak brutalnego zachowania pseudokibiców.

