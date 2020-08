Sprowadzony w ubiegłym tygodniu do Legii Warszawa Bartosz Kapustka może zadebiutować w nowym klubie w sobotnim meczu wyjazdowym z Rakowem Częstochowa w 1. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. - Kapustka ma szansę na grę - powiedział trener Aleksandar Vuković.

Kapustka to 14-krotny reprezentant Polski. Po udanych występach w Euro 2016 został zawodnikiem Leicester City, ówczesnego mistrza Anglii. Na Wyspach jednak nie zaistniał, był wypożyczony do Freiburga i belgijskiego Oud-Heverlee Leuven.

- Czeka nas jeszcze jeden trening. Jeśli wszystko będzie w porządku, to Kapustka zostanie powołany na mecz z Rakowem i ma szansę na występ. Bardzo pozytywnie oceniam jego dyspozycję, biorąc pod uwagę, jak długą miał przerwę w grze. Teraz pozostaje kwestia mądrego wprowadzania go do naszego systemu - podkreślił szkoleniowiec warszawskiego zespołu.

Legia ma już za sobą zwycięstwa w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów z Linfield FC (1-0) oraz w 1/32 finału Pucharu Polski z GKS Bełchatów (6-1). Zdaniem szkoleniowca dopiero jednak teraz tak naprawdę zacznie się sezon.

- Sezon na dobre zaczyna się, gdy rusza ekstraklasa. To najważniejsze rozgrywki pod względem emocjonalnym; nasza stara, dobra ekstraklasa. To jest coś, co ekscytuje - podkreślił.