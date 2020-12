​Kiedy w połowie września Legia uległa na Łazienkowskiej z Górnikiem Zabrze 1-3, a dwa dni po tej porażce zwolniła trenera Aleksandara Vukovicia, wydawało się, że warszawski klub popadł w kryzys nie do zażegnania. Ale tak mogli mówić tylko ci, którzy nie biorą pod uwagę ani tego, co działo się w ostatnich sezonach, ani wynikającego z tej historii - charakterystycznego dla Legii - ligowego rytmu życia.

Od czterech lat Legia źle zaczyna sezon Ekstraklasy, na ogół zwalnia wtedy trenerów, eksperci wieszczą, że tym razem się jej nie uda, ale na ogół potem i tak na Łazienkowskiej stawiają kolejne trofeum za mistrzostwo Polski do gabloty. Jak na razie warszawski klub nie potrafi umiejętnie zgrać występów w eliminacjach europejskich pucharów i w lidze. W letnich miesiącach przegrywa na obu frontach - odpada z pucharów i ponosi porażki w lidze.

Tak było i tym razem. Legioniści nie awansowali do Ligi Mistrzów, ulegając Omonii Nikozja, a na przeszkodzie do Ligi Europy stanął jej Karabach Agdam. W Ekstraklasie przegrali u siebie w tym czasie z Jagiellonią i Górnikiem.

Ale wprost zdumiewająca jest zdolność odradzania się Legii po tych ciosach z pierwszych tygodni sezonu. W tym roku od momentu porażki z Karabachem i Superpucharze z Cracovią Legia - prowadzona przez Czesława Michniewicza - tylko raz jeden schodziła z boiska pokonana - ze Stalą Mielec w ostatnim tegorocznym spotkaniu. Jest liderem Ekstraklasy, gra dalej w Pucharze Polski, w klubie snuje się już plany, by w końcu - po obowiązkowym zakwalifikowaniu się do pucharów - znaleźć się w fazie grupowej w przyszłym roku.

Na razie musi sobie jednak poradzić z bieżącymi problemami. Sytuacja kadrowa w zespole mistrza Polski wbrew pozorom jest skomplikowana. W czerwcu kontrakty kończą się 12 zawodnikom, w związku z czym zanosi się na rewolucję kadrową. Są w zespole newralgiczne pozycje, na których trzeba jak najszybciej poszukać wzmocnień. To: atak, boki pomocy i środkowy obrońca. Jak długo można bowiem opierać się na solidnym, ale jedynym obecnie zdrowymi i solidnym napastniku - Tomasie Pekharcie? Na skrzydłach gra Pawła Wszołka i Luquinhasa nie gwarantuje już takiej jakości jak rok temu. Na środku obrony Artur Jędrzejczyk, Igor Lewczuk i Mateusz Wieteska popełniają coraz więcej niewytłumaczalnych błędów, a kolejni w odwodzie obrońcy są zbyt starzy (Astiz), bądź zbyt młodzi (Mosór, Matsenko).

Legia pozostaje faworytem ligi. Nie może jednak stale liczyć na to, co wydarzyło się w poprzednich latach. Piast Gliwice przed rokiem obnażył jej słabości, a tych warszawski zespół wciąż ma bardzo dużo.

Ekstraklasa - wyniki, terminarz i tabela



