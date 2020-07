Jak poinformowała oficjalna strona klubu, Josip Jovanović od przyszłego sezonu będzie reprezentował barwy Legii Warszawa. Chorwat podpisał trzyletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Josip Juranović ma na swoim koncie dwa występy w reprezentacji Chorwacji. Ostatnio grał dla Hajduka Split, w brawach którego łącznie wystąpił 165 razy, zdobył trzy bramki i zaliczył 13 asyst.



- Legia jest zawsze pierwsza i zdobywa trofea oraz gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów UEFA. Wiem, że będę reprezentował największy klub w Polsce. Macie mnóstwo kibiców. Są szaleni w pozytywnym znaczeniu tego słowa - stwierdził Josip Juranović w rozmowie z oficjalną stroną warszawskiego klubu.



Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie treningów z nowymi kolegami z drużyny - dodał.



Jak pisał niedawno dziennikarz "Polskiego Radia" Mateusz Ligęza, piłkarz Dinama Zagrzeb Damian Kądzior stwierdził, że będzie to dobre wzmocnienie dla drużyny z Warszawy.



- Charakterystyka Josipa Juranovicia: Umiejętności techniczne, szybkość i serce do walki, odpowiada potrzebom naszego zespołu. Chorwacki obrońca ma dużo walorów w ofensywie i przychodzi do Legii jako wzmocnienie składu - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski.



Juranović występuje na pozycji prawego obrońcy. Jego umowa z Legią będzie obowiązywała do 30 czerwca 2023 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.



