Legia Warszawa Legia wraca na należne jej miejsce. Wyeliminowała Slavię i zagra w Lidze Europy

Bohaterem dwumeczu był azerski napastnik Mahir Emreli, który strzelił trzy z czterech goli, zdobytych przez Legię w dwumeczu ze Slavią Praga.

- Cieszę się, że awansowaliśmy, ale gdybyśmy się wszyscy nie wspierali, to nie strzeliłbym tych goli - przyznał po meczu Emreli. - Nie myślę o tym, z kim zagramy w fazie grupowej Ligi Europy, ale chciałbym trafić na silne zespoły, bo wtedy zbierzemy doświadczenie. Jesteśmy Legią Warszawa i musimy walczyć z każdym. Grałem już i w Lidze Europy, i w Lidze Mistrzów. Nie da się opisać tego uczucia. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się awansować, to było bardzo emocjonujące spotkanie. Czuję się wyjątkowo. Dostaliśmy szansę i ją wykorzystaliśmy - cieszył się Emreli.

Legia Warszawa. Mahir Emreli: Chciałbym trafić na silne zespoły

Drugi z nowych piłkarzy Legii, który także wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie, Portugalczyk Josue też był szczęśliwy po wygranej z mistrzem Czech.

- Czuję dumę, tak samo jak pozostali zawodnicy, kibice i pracownicy klubu. To była jednak ciężka praca, ale na koniec liczy się to, że wracamy do Europy. Slavia to bardzo dobry zespół, ciężko nam się grało, nawet przeciwko 10 rywalom, bo prezentują oni dużą jakość. Cieszymy się z awansu. Nie ma znaczenia, z kim zagramy w fazie grupowej. Ważne, że awansowaliśmy i daliśmy radość kibicom. Niesamowicie gra się na tym stadionie - przyznał Josue.

