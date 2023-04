Piłkarze Legii czekali na to ponad cztery lata. Przełomowy wyczyn w meczu z Miedzią Legnica

Legia Warszawa nie wykorzystała potknięcia Rakowa Częstochowa i nie zmniejszyła straty do lidera Ekstraklasy. Stołeczny klub zaledwie zremisował z Miedzią Legnica, przez co wciąż traci do ekipy Marka Papszuna sześć punktów. "Wojskowi" mają jednak powód do zadowolenia, ponieważ w poniedziałkowym starciu strzelili bramkę w sposób, jakiego ich kibice nie oglądali od dawna.