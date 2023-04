Piłkarz Legii skarży się na "Familiadę" Strasburger odpowiada. "Widocznie nie umie się bawić" 

Po zakończeniu odcinka Paweł Paczul z portalu Weszło rozebrał na czynniki pierwsze występ zawodnika Legii , któremu nie udało się udzielić ani jednej punktowanej odpowiedzi na pięć zadanych pytań. W odpowiedzi na prześmiewcze reakcje ludzi piłkarz zdradził, że materiał z jego udziałem został zmanipulowany, a do emisji programu wybrano wyłącznie fragmenty z jego błędami .

Karol Strasburger zarzuca kłamstwo Pawłowi Wszołkowi

- Sportowcy powinni nauczyć się przegrywać z uśmiechem i radością. Bezkonfliktowo. Powiedziałbym, że to dość niesympatyczna i przykra sytuacja. To udowadnia, że nie wszyscy pasują do zabawowej działalności publicznej. Ten piłkarz grał w odcinku charytatywnym, nie walczył o pieniądze dla siebie, więc dziwię się jego rozżaleniu. Jak widać, nie potrafi się bawić i śmiać. Ze swojej strony mogę zapewnić, że program nie jest ustawiony. Nie jest nawet wyreżyserowany. Ba, nie ma nawet u nas reżysera na etacie - zdradził Karol Strasburger.