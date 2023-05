Piłkarz Legii reaguje po awanturze w finale Pucharu Polski. Jest komunikat

Mladenović zamierza przeprosić

Przypomnijmy: podczas wtorkowego finału Pucharu doszło do awantury z udziałem piłkarzy i sztabów szkoleniowych obu zespołów. Po zakończonej serii rzutów karnych, którą wygrała Legia, zawodnicy prowokowali się nawzajem, a niektórzy... zaatakowali rywali. Najbardziej aktywny był Mladenović, który uderzył aż trzech graczy Rakowa: Marcina Cebulę, Wiktora Długosza i Jeana Carlosa. Po meczu większość kolegów Mladenovicia stanęło po jego stronie, chociaż niektórzy - jak Rafał Augustyniak - surowo ocenili zachowanie Serba. Sam defensor do tej pory nie zabrał głosu w sprawie.



Piłkarz co prawda odmawia komentowania kontrowersyjnego zachowania w mediach, ale - zgodnie z naszymi informacjami - w czwartkowe popołudnie na swoim instagramowym koncie opublikował oficjalne przeprosiny.



Jak ustaliła Interia Sport, tego samego dnia Mladenović miał też telefonicznie kontaktować się z zawodnikami, których uderzył.