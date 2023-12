Niestety taka postawa nie wystarczyła do tego, by z Anglii wrócić z jakimkolwiek dorobkiem punktowym. Zespół Kosty Runjaicia już od czwartej minuty musiał odrabiać straty, ale uczynił to dość szybko i w porywającym stylu. Wszystko zaczęło się od owocnego pressingu, w efekcie czego bramkarz Robin Olsen podał do Boubacara Kamary, a ten zagrał do wysoko ustawionego Ernesta Muciego. Była 20 minuta, a Albańczyk pokazał całą maestrię, oddając kapitalny strzał w okienko bramki.