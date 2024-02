Piłkarz Legii ofiarą nękania. Ucierpieli jego bliscy. Apel o interwencję polityków

"Z Molde Kacper Tobiasz nie zagrał wielkich zawodów, każdy ma prawo tak uważać. Ale słyszę, że od wczoraj w wiadomościach do jego rodziców, siostry czy dziewczyny wylewa się cuchnący szlam. Ludzie piszą, że ich syn jest taki, że brat owaki, żeby spierd... Generalnie: syf. A rodzina przeżywa to podwójnie" - napisał Staszewski.

Hejt dotknął piłkarza Legii i jego bliskich. "Powinni się tym zająć politycy"

Do sprawy w programie "Cafe Futbol" odniósł się Tomasz Hajto. Były reprezentant Polski zaapelował, by zająć się sprawą hejtu w sieci, zanim wydarzy się jakaś tragedia. "U nas krytyka idzie w stronę obelg, przeklinania, poniżania i atakowania rodziny. Wydaje mi się, że nadszedł już taki czas w Polsce, żeby tym zajęła się nie tylko policja, ale też politycy i rząd. Żeby to nie skończyło się jakąś tragedią u młodej osoby. Bo to już uderzyło we wszystkich z młodego pokolenia" - mówił Hajto.