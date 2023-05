Piłkarz Legii nie wyszedł na drugą połowę. Był niepokój. "Coś z sercem"

Ekipa z Łazienkowskiej przegrała jednak 1-2, co oznacza, że największa zagadka sezonu została rozwikłana. Mistrzem Polski została drużyna prowadzona przez Marka Papszuna. To pierwszy triumf tego kalibru w historii klubu.

Co się stało z Kapustką? Niepokojące słowa kolegi z drużyny: "Coś z sercem"

Dlaczego 26-latek nie wyszedł na drugą połowę? Wydawało się, że to element planu taktycznego trenera Kosty Runjaicia. Zupełnie nowe światło na sprawę rzucił jednak klubowy partner Kapustki, Paweł Wszołek.

- Ale wszystko jest OK, to jest najważniejsze - dodał od razu Wszołek, co oznacza, że niepokojący incydent prawdopodobnie nie miał charakteru kardiologicznego.